Lazio, niente offerte per Hysaj: ecco chi può finire sul mercato al suo posto

Sistemare la lista per laè la priorità assoluta in casa. L'unico modo per farlo è con un uscita, che liberi un posto nei 17 disponibili per i nati prima del 1° gennaio 2002 (cosiddetti "over", ndr). Altrimenti la società sarà costretta a lasciare di fatto fuori rosa qualcuno degli attuali giocatori (senza considerare quelli già in esubero, la cui sistemazione è parimenti una priorità) e questo scenario Lotito e Fabiani vorrebbero assolutamente evitarlo. Sul mercato c'è, ma al momento di offerte per il terzino albanese non ne sono arrivate. Ha un contratto pesante, da 2,8 milioni a stagione per un altro anno. Tenerlo fuori sarebbe uno spreco di risorse che la Lazio non può permettersi.

Ecco quindi farsi strada un'altra ipotesi per queste ultimi giorni di mercato. Come spiega oggi il Messaggero, la società biancoceleste sta pensando di cedere invece. Fino a qualche settimana fa questa opzione non era proprio presa in considerazione, perché il club voleva puntare forte su un rilancio del ragazzo dopo una stagione nella quale aveva visto poco il campo, sia con Sarri, sia con Tudor.Il profilo dell'ex primavera della Roma è senza dubbio più appetibile sul mercato, anche ragionando su eventuali trasferimenti a titolo temporaneo.

Il problema è cheLa Lazio dovrebbe quindi risolvere questa pendenza con i bianconeri prima di ragionare concretamente su una possibile cessione. Al procuratore,, secondo il quotidiano romano, intanto è già stata paventata questa possibilità, ma da qui a percorrerla realmente c'è ancora strada da fare. Per ora si continua a cercare possibili acquirenti per Hysaj; oppure per un altro degli over in rosa (non necessariamente tra i difensori), che verrebbe poi rimpiazzato da un possibile arrivo dell'ultimo minuto. Vecino o Pedro, potrebbero spianare la strada a Folorunsho, prodotto del vivaio biancoceleste, o Cherki, under 22. Tutte le valutazioni verranno comunque fatte in corso d'opera in questo finale di mercato che si preannuncia ricco di possibili colpri di scena per la Lazio.