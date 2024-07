Getty Images

Lazio, il 2005 Crespi in prestito al Sudtirol

49 minuti fa



Valerio Crespi riparte dal Sudtirol. L’attaccante classe 2005 lascia la Lazio e torna in Serie B: giocherà alla corte di Federico Valente. Il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con il sodalizio che milita in serie cadetta. Crespi è reduce dal prestito al Cosenza nella passata stagione con un gol all’attivo in 20 presenze.



LA FORMULA - La formula dell'operazione sull'asse Lazio-Sudtirol è quella del prestito secco con l'attaccante che si accasa nel club altoatesino fino alla fine della stagione 2024/25.