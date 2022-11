Si fa complicata per la Lazio la strada che porta a Fabiano Parisi. Il giovane terzino dell'Empoli si è messo in mostra già nella passata stagione e si sta confermando ad ottimi livelli anche quest'anno. Tanto che Mancini lo ha anche convocato in Nazionale. E ora su di lui stanno iniziando a mettere gli occhi diversi club in Italia e all'estero.



I biancocelesti avevano provato a strapparlo ai toscani a fine agosto, ma sembra sempre più difficile che possano riprovarci a gennaio. Sul classe 2000 è ora forte la Juventus, che punterà a bloccarlo in inverno per poi portalo a Torino in estate. Ma occhio anche all'interesse che arriva dalla Francia, dove c'è il Nizza - secondo quanto scrive il portale Foot Mercato - che lo ha messo tra i propri obiettivi principale e pare intenzionato a tentare di affondare il colpo già nelle prossime settimane. Difficile che a Formello decidano di partecipare a una corsa al rilancio, come sembra si vada prefigurando per il gioiellino del club empolese.