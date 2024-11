Getty Images

Lazio, cooperativa del gol: nessuno come i biancocelesti tra campionato e coppa

11 minuti fa



Dodici marcatori diversi in dieci giornate. Questo il numero sottolineato oggi da Repubblica, che fotografa la cooperativa del gol della Lazio. Un grosso aiuto lo ha dato anche Nuno Tavares con i suoi otto assist per otto compagni differenti, ma ad impressionare è la facilità in generale con cui la squadra di Baroni riesce ad arrivare al tiro e, quindi, al gol. Non a caso, con la rete di Tchaouna nel finale di Como-Lazio, adesso tutti gli attaccanti della rosa hanno segnato almeno una volta.



I biancocelesti sono il terzo miglior attacco della Serie A, con 22 reti. Meglio hanno fatto solo Atalanta (26) e Inter (24). Ma se si sommano anche i gol segnati in coppa, la Lazio è la migliore in Italia con 31 gol in 13 gare tra campionato ed Europa League. L'unica a pareggiare il conto è la Fiorentina, che è andata a segno lo stesso numero di volte, ma giocando una partita in più in stagione. Quindi la media gol per partita di Zaccagni e compagni è superiore. Un netto cambio di marcia rispetto a un anno fa per Zaccagni e compagni, simboleggiato dal rendimento di Castellanos (attualmente miglior marcatore della rosa con 7 reti in totale): la scorsa stagione l'argentino l'ha chiusa con una media di 1,5 tiri a partita, mentre oggi è a 3,8.