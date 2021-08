Futuro ancora tutto da scrivere per Joaquin Correa. Come confermato ieri da Maurizio Sarri, infatti, l'argentino è al centro di numerose voci di mercato: "Correa è un giocatore forte che fa comodo a tutti, ma lui in tempi non sospetti ha espresso la sua idea, perciò c’è una situazione di stand-by che non lo mette nelle condizioni ideali per giocare partite". L'attaccante biancoceleste non figura sulla distinta della sfida del Castellani di Empoli: nonostante la convocazione, non andrà in panchina. Su di lui ci sono Inter ed Everton.



TARE - Intervenuto a Sky prima della sfida con l'Empoli, Igli Tare ha spiegato l'esclusione di Correa: "Si sa che vuole lasciare la Lazio, c'è questa possibilità che esiste con l'Inter, vediamo nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, lui lo sa, non dipende da noi ma dall’Inter e poi vediamo. Non c'è solo l'Inter, c'è qualcosa all'estero ma il desiderio del ragazzo è di rimanere in Italia. Con l'Inter una vera trattativa non c'è mai stata, ci sono le volontà delle parti ma non è una vera trattativa. I procuratori stanno facendo un grande lavoro, vediamo nelle prossime ore. L’importante è che chi rimane deve essere contento di vestire questa maglia. Correa si è sempre comportato bene anche in questa fase di preparazione, serve pazienza per un verso o per un altro".