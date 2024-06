Lazio, Corsi (pres. Empoli) consiglia quel giocatore: "E' cresciuto tanto e ora mertia il grande salto"

Getty Images

Nicolòsta scalando velocemente posizioni tra gli obiettivi di mercato dellaDopo che la società si è resa conto delle grosse difficoltà economiche che ci sono per arrivare a Greenwood o Samardzic (perché Manchester United e Udinese non accettano contropartite tecniche, ndr), ecco che l'ala classe 2000 può ora passare da piano B a piano A. Di proprietà dell', l'anno scorso ha giocato in prestito all'dove si è messo in mostra contribuendo alla salvezza della sqaudra toscana con un gol, 5 assist e tante prestazioni convincenti. Ora Cambiaghi sembra essere pronto per il grande salto in carriera. A garantirlo è proprio il presidente dell'Empoli,, che ha parlato ai microfoni di Radio Olympia.

"Cambiaghi ormai è un giocatore dell'Atalanta. Con l'Empoli non ha più niente a che fare, dopo aver contribuito nella scorsa stagione a centrare l'obiettivo della salvezza. Il ragazzo è cresciuto tanto con noi durante il campionato e gli avvicendamenti dei tecnici che si sono susseguiti sulla nostra panchina. Il suo costante miglioramento mi fa serenamente affermare che Cambiaghi sia pronto per un passo in avanti. La Lazio per me sarebbe adatta a lui. Ripeto che Cambiaghi è maturo per un ulteriore salto verso l'alto".