Lazio, Dele-Bashiru nel mirino di una big inglese

un' ora fa



Fisayo Dele-Bashiru è finito nel mirino dell'Arsenal. A riportare la notizia oggi è il Corriere dello Sport. Il centrocampista della Lazio, in gol nell'ultima gara contro il Monza, in realtà aveva attirato attenzioni da oltre manica già da un po' di tempo. A gennaio il Brighton aveva chiesto informazioni su di lui. In estate però le voci dall'Inghilterra potrebbero farsi più insistenti. Soprattutto da Londra.



Dele-Bashiru è arrivato alla Lazio dai turchi dell'Hatayspor la scorsa estate. C'erano diversi dubbi su di lui da parte della piazza, ma lo scetticismo è presto scemato. Pur tra alti e bassi a livello di prestazioni, Baroni non ha mai perso occasione di decantarne le qualità. Il tecnico ha anche sottolineato i difetti tecnici su cui il classe 2001 deve lavorare per migliorare e per questo all'inizio il ragazzo ha impiegato un po' di tempo per ritagliarsi il suo spazio in rosa. Con 5 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League e una capacità di adattarsi in più ruoli che si è rivelata utile nelle rotazioni del mister biancoceleste, Dele-Bashiru si è però conquistato la simpatia del pubblico, che ora gli dedica pure un coro ad hoc (cosa non usuale a Roma, sponda Lazio), sulle note di Rock'n'Roll Robot, di Alberto Camerini. Come per gli altri elementi della rosa, la società non pone paletti particolari sul mercato. Nel nuovo corso che sta aprendo il club non ci sono incedibili. Eventuali offerte che arriveranno saranno valutate, ma da Formello c'è grande stima per le potenzialità del giocatore. Un suo addio in ogni caso, si legge sempre nella notizia del CorSport, dipenderebbe molto dal risultato finale della squadra. Il raggiungimento o meno della Champions definirà eventuali strategie in uscita.