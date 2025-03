Lazio, Fabiani: "Baroni in bilico? Aspetto la fine della corsa per vedere se qualcosa non va in una macchina"

Getty Images

Momento delicato in casadopo la sconfitta per 5-0 a Bologna. Per fare chiarezza su alcune voci, il ds biancoceleste Angeloha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero in particolare sul futuro di Baroni, sui piani della società e anche sul mercato.I risultati altalenanti degli utlimi mesi, nonostante la squadra sia in piena lotta per il 4° posto in A e ai quarti di finale di Europa League, hanno gettato ombre sul futuro del tecnico biancoceleste. Al momento comunque a Formello nessuno pensa a un suo esonero. Così il direttore sportivo sull'argomento: "Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico. Il nostro non è un confronto, ma un dialogo quotidiano. Baroni analizzerà in prima persona cosa non è andato e faremo insieme un riflessione profonda per chiudere al meglio il finale di stagione in Europa League e in campionato". Poi sul nuovo ko di Castellanos Fabiani ha aggiunto: "Abbiamo avuto 6/7 giocatori fuori, come capita un po' ovunque nelle squadre che giocano ogni 3 giorni. Gli impegni ravvicinati sollecitano troppo gambe e muscoli".

Tutte le valutazioni su uscite e innesti e sulla guida tecnica in panchina per il direttore sportivo della Lazio sono da fare solo a giochi fatti, a giugno prossimo. Però, Fabiani ci tiene a sottolineare che: "Il mercato non dorme mai.". Non sono del tutto infondati quindi i rumors su un interessamento del club capitolino per il centravanti del Viktoria Plzen Durosinmi, che è uno dei nomi usciti in questi ultimi giorni a cavallo della sfida di Europa League con i cechi. Non è l'unico sul taccuino, ma in ogni caso per ora l'attenzione è solo sul presente. Anzi, proprio sugli innesti già fatti a gennaio il ds si è espresso in maniera critica circa il loro mancato utilizzo: "La Lazio fino a gennaio dominava in Europa e in campionato, abbiamo inserito tre giovani importanti in linea con il nostro progetto.".

Altro tema caldo in casa Lazio è quello deidi alcuni veterani in scadenza a giugno. Fabiani ha fatto chiarezza: "Abbiamo adeguato il contratto diperché era giusto e comunque glielo avevamo promesso.ha già un altro anno automatico. Perogni cosa si deciderà a suo tempo e non è questo. Non c'è nessun allarme alla Lazio, né fuori, né dentro il campo".