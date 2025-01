Lazio-Fazzini: ecco dov'è l'intoppo con l'Empoli e come la pista può riaccendersi

Getty Images

La caccia dellaa un centrocampista va avanti. Il club sta sondando diverse piste, soprattutto dopo che discorsi con l'persi sono arenati. I toscani hanno rifiutato l'offerta biancoceleste di prestito biennale con obbligo di riscatto e il calciatore è rimasto deluso, perché sperava davvero di potersi trasferire in biancoceleste e lavorare con Baroni. Non tutto è perduto però. Al momento non ci sono sviluppi, ma i giochi potrebbero riaprirsi da qui a fine mercato. Tutto sta nel superare l'intoppo nella trattativa che ha bloccato l'operazione.

Come spiega oggi il Corriere dello Sport, per Fazzini l'Empoli sarebbe stato anche disposto ad accettare la formula proposta dalla Lazio, ma è su alcune questioni di bilancio e contabilità che non si è trovata la quadra.I biancocelesti spingono invece per un prestito gratuito; ma allora in questo caso l'Empoli chiede che il riscatto venga anticipato a giugno e non nel 2026. La Lazio però al momento non ha risorse da poter spendere, perché vincolata dai paletti dell'indice di liquidità. Servono uscite per alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per mettere a bilancio un nuovo arrivo. La situazione resta dunque ingarbugliata. La volontà del calciatore però non è passata inosservata a Formello e questo lascia spiragli aperti per un possibile nuovo tentativo prima del 3 febbraio.