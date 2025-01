Lazio, il dato sui cartellini continua a preoccupare: i biancocelesti sono i più ammoniti in Serie A

2025 Getty Images

Laè la seconda squadra più cattiva della. In una speciale Classifica di Sportività, che tiene conto nel numero di ammonizioni ed espulsioni assegnando un punteggio diversio a ciascun provvedimento disciplinare subito dai giocatori in campo, i biancocelesti sono secondi dietro solo all'Hellas Verona in questa stagione. Ma, più di chiunque altro. Un trend che in realtà va avanti già dall'anno scorso (a fine campionato 2023-24 i biancocelesti erano primi nella classifica di cui sopra, ndr), che preoccupa parecchio, ma per il quale al momento non si è registrata un'inversione di tendenza.

Il Campanello d'allarme era già suonato prima di Natale , ma le cose sono andate peggiorando nell'ultimo mese. E infatti, come si temeva,Domenica 19 contro l'Hellas Verona rientreranno Gila, Zaccagni e Castellanos, ma mancherà Tchaouna, ieri espulso per doppia ammonizione. E hanno rischiato grosso anche Gigot e Pellegrini. Baroni è contento nel vedere in campo una squadra sempre vogliosa di combattere, anche e soprattutto nelle difficoltà di questo momento della stagione, ma l'eccesso d foga rischia alla lunga di ritorcersi contro la sua stessa squadra.