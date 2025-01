Lazio-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

2025 Getty Images

Certificato il primato in Europa League, lasi rituffa ora nella corsa al quarto posto in Seire A. Domenica sera all'Olimpico arriva la. I Viola non vincono in Serie A da un mese e mezzo e la panchina di Palladino ha iniziato a traballare. Il tifosi chiedono uno scatto d'orgoglio alla squadra.Lazio - Fiorentinadomenica 26 gennaio 202520:45DAZNDAZNProvedel; Hysaj, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.Dalla cintola in su Baroni è intenzionato a riproporre dal 1' minuto contro la Fiorentina gli stessi uomini scesi in campo dall'inizio in Europa League. Rientra Tchaouna dalla squalifica, ma si aggiunge Tavares alla lista degli indisponibili: nessuno dei lungodegenti (Patric, Vecino e Lazzari) recupererà per il match. Palladino invece si affiderà a Gudmundsson, protagonista della gara d'andata nella vittoria Viola al Franchi. Da capire nella rifinitura di domani dove sarà collocato Folorunsho, che dovrebbe partire dall'inizio contro la sua squadra del cuore. L'ex primavera biancoceleste potrebbe giocare sia da mediano sia da esterno destro. Indisponibile per un problema muscolare l'altro ex laziale Cataldi.

La partita Lazio - Fiorentina sarà visibile in esclusiva su DAZN, fruibile anche tramite la piattaforma di sky al canale 214, previo abbonamento a entrambe le emittenti.- Lazio - Fiorentina sarà visibile in streaming mediante l'app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati.La telecronaca di Lazio - Fiorentina è affidata alle voci di Riccardo Mancini e Andrea Stramaccioni.