Lazio, già scattato l'obbligo di riscatto per un giocatore

Foto SS Lazio

"Dele-Bashiru è andato in prestito con opzione di riscatto condizionato per i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. Riceveremo un pagamento per questo trasferimento. Questo sarà in tre rate ed è stata pagata già la prima rata. Posso dire con certezza che la suia cessione definitiva è cosa fatta".

Laha già versato la prima quota per il riscatto di. Il calciatore nigeriano, arrivato in estate dall'Hatayspor, è stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il pagamento per l'acquisizione definitiva avverrà però in tre rate e una, appunto, è già stata pagata, addirittura in anticipo rispetto ai tempi previsti. Lo conferma anche lo stesso club turco, per voce del segretario generale e portavoce stampa, ​Ahmet Atıç, il quale ha rilasciato alune dichiarazioni ai media in Turchia:

Il costo totale del cartellino di Dele-Bashiru per la Lazio sarà di 5,68 milioni di euro. 2 sono stati versati subito per il prestito oneroso, mentre i rimanenti divisi in tre tranche. Il calciatore ha firmato un contratto quadriennale questa estate con il club capitolino e l'allenatore Baroni crede molto nelle sue potenzialità come anche la società stessa, che infatti ha deciso di anticipare i tempi per il suo riscatto.