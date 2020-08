Lotito ad Auronzo, piomba invece il Leeds da Tare a Formello. Così si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero. A bussare Lorenzo Tonetti, intermediario e storico braccio destro di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds. Il mediatore e manager, scrive la stampa inglese, ha avuto un incontro col ds per parlare di alcuni giovani, ma anche di Luiz Felipe. Forse non è una coincidenza che, sempre nella giornata di ieri, Tonetti abbia fatto il viaggio nella capitale con Reggiani, agente del difensore brasiliano. Il tecnico della società inglese è Bielsa, che a al quartiere generale laziale non ha lasciato un gran ricordo, ma al "Loco" piacciono, oltre Luiz Felipe, anche Lukaku e Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Gli ultimi tre sono intoccabili, ma sugli altri due qualcosa potrebbe nascere. La richiesta biancoceleste per il difensore è di 30 milioni. Si vedrà.