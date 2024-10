Lazio, la curva annuncia per domani un minuto di silenzio: ecco il motivo

NurPhoto via Getty Images

La Curva Nord della Lazio domani osserverà un minuto di silenzio. Decisone autonoma del tifo organizzato biancoceleste, che domani torna all'Olimpico a distanza di tre settimane, dopo la sosta e le due ultime trasferte contro Juventus in campionato e Twente in Europa League. Quest'ultima peraltro macchiata ancora una volta caratterizzata da atteggiamenti repressivi, stavolta della polizia olandese, nei confronti di chi era a Enschede al seguito della squadra. Diversi tifosi si sono lamentati infatti nei giorni scorsi di essere stati costretti dalle forze dell'ordine locali a restare chiusi in albergo il giorno prima della partita. Il motivo del silenzio comunque non è questo.

Il cuore caldo del tifo laziale prima di Lazio - Genoa di domani alle 15, omaggerà la memoria di Adamo Dionisi, attore e tifoso della Lazio scomparso pochi giorni fa, e anche dei tre giovani sostenitori del Foggia deceduti tragicamente in un incidente stradale alcuni giorni fa. La notizia di cronaca ha scosso gli animi di diversi gruppi organizzati di tifosi di molte squadre in tutta Italia. Anche la Nord biancoceleste, alla prima occasione utile, ha quindi colto l'occasione per esprimere il proprio cordoglio.