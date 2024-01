Lazio-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Immobile e Strefezza

Lazio-Lecce è il lunch match di Serie A che apre la domenica di campionato. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo aver vinto il derby di Coppa Italia con la Roma e a -1, con una vittoria scavalcherebbero Napoli, Bologna e Atalanta agganciando la Fiorentina al quarto posto. Dall'altra parte c'è un Lecce che non vince da tre partite: prima dell'ultimo pareggio contro il Cagliari avevano perso con Atalanta e Inter. I giallorossi sono a sei punti dalla zona retrocessione e oggi cercano la prima vittoria del nuovo anno.



Le formazioni ufficiali



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All.: D'Aversa.