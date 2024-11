Lazio, Lotito: "Il progetto del Flaminio delizierà tutti"

GETTY

“Vedrete, quando presenterò il progetto si delizieranno tutti per l’aspetto urbanistico, archietettonico e politico”.

Claudiorilancia ancora sul. Mentre si recava in Senato per un appuntamento istituzionale alcuni cronisti lo hanno intercettato e gli hanno chiesto a che punto fosse il progetto del nuovo stadio della Lazio. Questa la sua risposta:Il presidente del club biancoceleste è al lavoro da tempo con uno studio di archiettura e un team di esperti per presentare inufficialmente il progetto per la ristrutturazione dello stadio, che porta il nome dell’omonimo quartiere capitolino in cui si trova.

Lotito vuole far tornare lo Stadio Flaminio – da un decennio ormai in stato di abbandono – la casa della Lazio. Tra vincoli architettonici, intoppi, rinvii e sentenze del Tar che hanno riammesso alla corsa progetti concorrenti precedentemente scartati, dalle prime voci di una presentazione in primavera, si è arrivati ora a novembre inoltrato senza che si sia visto ancora nulla di ufficiale negli uffici del Sindaco di Roma.comunque sembra essere ormai una certezza.nell’ambiente laziale. Ci sono ancora una ventina di giorni per non deluderla.