Lazio, Lotito prepara l'offerta per Folorunsho a gennaio

Trova riscontro anche nell'ambiente partenopeo la voce dirimasto in orbitadopo il tentativo di questa estate. Il centrocampista di proprietà del Napoli - reduce da un'annata super nella passata stagione a Verona, dove ha dato un grande contributo alla salvezza dell'Hellas guadagnandosi pure la maglia della Nazionale - era stato oggetto delle atttenzioni biancocelesti come sostituito di Cataldi. Essendo prodotto del vivaio laziale, non ci sarebbero stati problemi ad inserirlo in lista per la Serie A (per la quale invece Baroni è stato costretto a operare dei tagli a fine agosto), ma le società non hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito del classe '98, che alla fine è rimasto alla corte di

L'allenatore del Napoli però in questa prima parte di stagione non lo ha tenuto granché in considerazione. Il calciatore ha giocato appena 17 minuti e le prospettive per i prossimi mesi non sembrano migliori. Per questo quasi certamente a gennaio il club diproverà a trovargli una sistemazione e proprio la Lazio potrebbe tornare alla carica . Secondo il quotidiano del capoluogo campano, Il Mattino,per assicurarsi il cartellino del ragazzo, a questo punto non più in prestito ma a titolo definitivo. Una pista che, anche in base ai risultati in campo che arriveranno per entrambe le squadre da qui all'inizio del 2025, potrebbe scaldarsi in qualunque momento.