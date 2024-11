Getty Images

Lazio, Miroslav Mihajlovic: "Domani una gara speciale. Mi serivrà una di quelle sciarpe doppie"

Lazio - Bologna non è una partita come le altre per la famiglia Mihajlovic. Il compianto Sinisa, ex giocatore biancoceleste ed ex allenatore dei rossoblù - le due squadre fra le tante a cui ha legato maggiormente il proprio cuore, rimanendo impresso nella memoria dei tifosi - sarà ricordato ancora una volta da tutto lo stadio domenica sera. Il 16 dicembre saranno due anni dalla sua scomparsa dopo una lunga lotta contro un malattia che comunque non ne ha mai scalfito l'immagine di guerriero che tutti ricordavano in campo.



Sugli spalti all'Olimpico di Roma ci sarà anche il figlio Miroslav, legatissimo ai colori biancocelesti, ma attualmente impegnato come collaboratore dell'Under 15 del club felsineo. Alla Gazzetta dello Sport, il giovane Mihajlovic, che dopo aver giocato da ragazzo a calcio sta ora seguendo le orme del padre, provando a farsi strada come allenatore, ha raccontato le sue emozioni in vista della partita: "Sarà una gara speciale: è la gara di papà. Mi ci vorrebbe una di quelle sciarpe doppie, con i colori di entrambe le squadre. Io sono nato e cresciuto laziale, ma anche il Bologna è dentro la famiglia Mihajlovic. In questo caso non posso che dire 'vinca il migliore'".