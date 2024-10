Lazio, occhio al Twente: numeri da urlo per gli olandesi in casa

Avversario da non sottovalutare ilstasera per la. Baroni ha detto in conferenza stampa che sono addirittura "la squadra più pericolosa", perchè rimasto impressionato dalla solidità collettiva con cui sviluppano il gioco. In effetti i numeri delle ultime stagioni dei Reds d'Olanda sembrano dare ragione alle preoccupazioni del tecnico biancoceleste.quest'anno è ancora imbattutto, maSono solo 4 le sconfitte casalinghe negli ultimi due anni, fino a oggi.

A Enschede,. Era il 31 agosto 2023 e da allora i migliori risultati delle avversarie sono stati solo due pareggi: un 3-3 col Salisbuirgo nei preliminari di Champion e l'1-1 ancora col Fenerbahce nella scorsa giornata dell'Europa League. Attualmente il Twente è la sesta forza in Olanda, ma è sempre andato a segno davanti al suo pubblico. Uscire con un risultato positivo questa sera per la Lazio sarebbe quindi una piccola impresa, pur se non contro un'avversaria blasonata.