Primo scontro importante inper la. Giovedì all'Olimpico arriva il, secondo nella Primeira Liga portoghese ma più attardato in coppa, dopo il ko alla prima giornata col Bodo e il pari casalingo con il Manchester United. I biancocelesti, che in Serie A stanno volando, col secondo miglior attacco, terzi a -3 dal Napoli capolista e reduci da 8 vittorie nelle ultime 9 gare, tra campionato ed Europa, dovranno vedersela con il capocannoniere attuale del torneo europeo, Samu Omorodion, ennesima stella nascente del calcio spagnolo. Per rimanere in vetta alla classifica unica della competizione (la Lazio è a punteggio pieno dopo 3 gare) Baroni punterà comunque sui suoi "altri titolari".

Lazio - Portogiovedì 7 novembre 2024: 21:00SkySky, Now TvProvedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. M. BaroniCosta; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All. V. Bruno

La Lazio vuole provare a mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi senza passare dai play-off. Per centrare la quarta vittoria su quattro in Europa League però Baroni non potrà ancora contare su Noslin, che sconta l'ultimo turno di squalifica, e dovrà gestire la fatica dei suoi uomini. Probabili diverse staffette a gara in corso in tutti i reparti. Tutti a disposizione comunque nella rosa biancoceleste, compreso Patric, che aveva dato forfait all'ultimo col Cagliari. Nel Porto, che ha l'obbligo di vincere per risalire la classifica (è a quota 4 punti dopo 3 gare), sono sicuramente out Marcano e Gruijc. In forte dubbio anche il terzino Wendell.

