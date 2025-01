Lazio, proposto Fagioli: ecco la risposta da Formello

A Formello è arrivata la candidatura di Nicolò. Laè a caccia di un centrocampista e il classe 2001 dellaè in rotta col club bianconero. Insieme ai suoi agenti sta cercando quindi una nuova sistemazione e i biancocelesti sarebbero una meta gradita. Il contratto con la Juve però scadrà solo nel 2028 e da Torino non c'è alcuna intenzione di concedere sconti: chi vuole il cartellino di Fagioli lo dovrà pagare. E la valutazione, intorno ai 20 milioni, al momento è fuori dai parametri della Lazio. Ecco perché, secondo quanto riporta il Messaggero oggi, per ora la risposta arrivata dal quartiere generale biancoceleste è un "no" chiaro e forte.

Thiago Motta lo ha relegato in panchina nell'ultimo mese e contro il Torino sabato non è neanche entrato. Il calciatore si è anche rifiutato dopo la gara di fare il lavoro di scarico in campo insieme alle altre riserve non entrate. Per caratteristiche tecniche farebbe al caso dei biancocelesti, ma dopo l'arrivo di Ibrahimovic,Anche perché differenza di altri profili sondati in queste ultime settimane, Fagioni occuperebbe un posto in lista per la Serie A e la situazione a Formello è già ora parecchio intasata sotto questo punto di vista.