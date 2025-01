Lazio, la frenata nella corsa Champions passa anche dall'Olimpico: numeri da incubo nell'ultimo mese

AFP via Getty Images

L'Olimpico non è più un fattore determinante per la. Lo è stato fino al 24 novembre, data dell'ultima vittoria in casa in campionato della squadra di Baroni, che nella prima parte di stagione tra le mura amiche, era insuperabile: 6 vittorie e un pareggio in Serie A, cui si aggiungono i 3 successi in Europa League e quello in Coppa Italia col Napoli a inizio dicembre.. Prima la pesante spoi, anche se da calendario i biancocelesti figuravano in trasferta. Si spiega anche così la frenata di Zaccagni e compagni nella corsa Champions, nonostante per ora - al netto delle partite che devono recuperare alcune dirette concorrenti - il 4° posto sia ancora salvo.

In generale,. Ha racimolato una media di un punto a partita, cioè meno della metà di quanti ne raccoglieva prima di Natale. Baroni però continua a vedere il bicchiere mezzo pieno, predicando calma e fiducia nei suoi uomini. "Nella difficoltà questi ragazzi non mollano mai", ha dichiarato dopo il pari col Como., senza cercare alibi nei tanti assenti per squalifiche e infortuni né lamentandosi di non avere ancora visto nemmeno un rinforzo dal mercato. A tal proposito, a breve arriverà il giovane Arjion Ibrahimovic dal Bayern Monaco per dare una mano (è atteso stasera alle 20.30 all'aeroporto di Fiumicino). Il tecnico avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per uscire alla svelta da questo primo periodo di vera crisi che sta attraversando da quando siede sulla panchina della Lazio.