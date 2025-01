Casadei ancora in bilico fra Lazio e Torino, ma c'è una preferenza

Getty Images

Ilaspetta un'offerta che sia degnai di questo nome, ma fino ad allora non darà il proprio via libera alla cessione diIl centrocampista italiano è dall'inizio del calciomercato invernale un obiettivo concreto di numerosi club della nostra Serie A con Juventus, Napoli e Monza attivi a fine dicembre, mentre ora è al centro di un autentico duello a due fra Lazio e Torino.Il club granata è sempre stato quello più vicino a soddisfare le richieste economiche dei Blues che chiedono una cessione a titolo definitivo da 15 milioni di euro. Ancora a quella cifra Urbano Cairo non è arrivato concedendo a Claudio Lotito di restare in piena corsa.

La Lazio non ha mai presentato altro che un'offerta in prestito con diritto di riscatto, ma è il giocatore ex-Inter ad essere più convinto dell'opzione biancoceleste che non di quella granata. Per questo sta prendendo tempo, ma non aspetterà all'infinito.