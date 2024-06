Getty Images

Lazio, ripresi i contatti con la Turchia per un centrocampista

38 minuti fa



La Lazio non molla Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, in forza all’ Hatayspor, club della Superlig turca, è uno dei nomi caldi per il calciomercato dei biancocelesti. Sembrava essere scivolato in basso nella lista delle preferenze, perché era stato individuato come possibile rinforzo per la rosa da consegnare a Tudor. Invece anche dopo l’addio del tecnico croato, il ds Fabiani non ha smesso di monitorare la situazione e ora, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, ha ripreso i contatti diretti con la Turchia per trattare.



Si parla di un affare da circa 6 milioni di euro per il classe 2001, che ha anche passaporto inglese. E' cresciuto nelle giovanili del Manchester City prima dell'esperienza turca. La scorsa stagione per lui 9 gol e 6 assist, giocando prevalentemente da centrale di centrocampo o da trequartista. A ottobre dell'anno scoro ha anche esordito con la nazionale nigeriana e in 2 presenze ha anche già segnato il suo primo gol. Dele-Bashiru resta quindi una pista da tenere d'occhio attentamente nelle prossime settimane in orbita Lazio, che però ha anche altre alternative per lo stesso ruolo. Calvin Stengs del Feyenoord rimane uno dei favoriti. Colpani, Samardzic e Spertsyan gli altri nomi in ballo.