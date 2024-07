Getty Images

Il processo di rinnovamento della rosa dellanon è ancora concluso. Dopo i cinque acquisti già aggiunti alla rosa,I posti in squadra però al momento sono tutti occupati (a meno di non puntare su altri Under22 o su prodotti del proprio vivaio).Lo ha confermato anche lo stesso tecnico Baroni ieri dopo la partita con la Triestina: "Ci saranno delle uscite. La società sa cosa è necessario fare".

Uscite che non riguarderanno solo gli esuberi. Liberarsi delle zavorre resta una priorità per tenere in ordine i conti e il monte ingaggi; ma per questioni numeriche, per inserire nuovi arrivi nella lista degli effettivi per il campionato e le coppe servirà dire addio anche a qualcuno degli attuali effettivi della squadra.Pur considerato dallo spogliatoio uno dei leader (in lizza per essere il nuovo capitano), il presidente e il ds stanno cercando possibili acquirenti per il centrocampista, che però al momento latitano. Lo stesso calciatore inoltre non ha affatto voglia di andare via. La situazione andrà dunque monitorata con attenzione nei prossimi giorni.

Altri nomi in lista di partenza sono. Su quest'ultimo c'è ilche sta prendendo informazioni. Per il danese, che fino a prima del ritiro sembrava invece incedibile, è invece cambiato lo scenario in queste ultime settimane. C'è ilinteressato, ma non è tramontata nemmeno la pista Feyenoord, con in ballo pure il possibile scambio con Stengs. In ogni caso, ieri Baroni ha speso parole di apprezzamento per l'ala, ex Midtyjlland, e questo potrebbe di nuovo far mutare le prospettive sul suo futuro. La Lazio attende comunque mosse ufficiali dalle possibili acquirenti per capire come muoversi di conseguenza per sostituirli. La soluzione già pronta ci sarebbe solo nell'ipotesi, al momento remota, in cui a dire addio fosse invece Taty. Se il Girona tornasse a bussare alla porta, stavolta con almeno 20 milioni in mano, allora - nonostante la volontà del club biancoceleste di puntare sull'argentino per il prossimo anno - Lotito e Fabiani potrebbero affondare il colpo suin uscita dal Napoli. Ammesso che nel frattempo non finisca alla Juventus.