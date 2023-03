Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky prima dell'ottavo di finale di andata di Conference League contro l'AZ Alkmaar:



"E' una competizione internazionale, rappresentiamo l'Italia e cercheremo di farlo nel modo migliore possibile. L'AZ? Abbiamo grande rispetto, anche se non paura. Hanno battuto l'Atalanta in amichevole, ci sono giocatori come Pavlidis e Odgaard che possono creare problemi in qualsiasi momento. Noi dobbiamo sfruttare la partita di stasera per presentarci in Olanda in condizioni ottimali".



IMMOBILE - "All'inizio della stagione abbiamo scelto tutti insieme di mettere dietro a Immobile un giovane come Cancellieri, ma sapevamo che Felipe Anderson avrebbe potuto fungere da falso 9 all'occorrenza. Questo non è un problema, il problema è che Ciro ha spesso questo tipo di problema. A Napoli ha preso delle medicine per giocare sul dolore. Tornerà presto a disposizione".



SITUAZIONE - "Ora dobbiamo finire questa stagione al meglio, senza pensare a crearci alibi. Per caratteristiche possiamo mettere in difficoltà chiunque, poi a fine anno faremo le nostre valutazioni".