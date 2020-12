Che l'inizio della stagione della Lazio in campionato non sia stato dei migliori lo si evince dal dato dei gol subiti. La squadra di Inzaghi ha praticamente un ritmo da squadra in lotta per la retrocessione. Mai così male durante la sua gestione. In questo 2020/21 in 14 match di Serie A il club capitolino ha incassato addirittura 23 gol, con una proiezione totale di 62 a fine anno, veramente troppo. Nel corso degli anni la Lazio non ha mai dimostrato di avere una difesa di ferro, ma nella gestione Inzaghi era in continuo miglioramento. Nella prima stagione, ovvero il 2016/17, a fine anno i gol subiti furono 51. Nel 2017/18 49, nel 2018/19 46 e lo scorso anno 42. Per questo motivo serve assolutamente un cambio di rotta anche perché al momento il club capitolino con questo ritmo si ritrova all'ottavo posto e fuori da tutto.