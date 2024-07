Milan, Adli cede la 7 e Morata ringrazia: "Bellissimo gesto"

Getty Images

MILAN, UFFICIALE MORATA

E' il giorno dial. Il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante spagnolo, pagata la clausola presente nel contratto che lo legava all'Atletico Madrid e depostato il contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione.Il Diavolo ha comunicato anche il numero di maglia scelto dal classe 1992 per questa sua nuova esperienza in Italia: non la 9, ancora senza padrone dopo l'addio di Olivier Giroud,come con la Spagna, con cui si è laureato Campione d'Europa a Euro 2024.

- La numero 7 non era libera, apparteneva ache si è reso protagonista di un gesto di grande disponibilità e generosità: il centrocampista algerino ha deciso di cederla a Morata, prendendo come nuova maglia la numero- Il gesto ha toccato Morata, che con una story su Instagram ha pubblicamente ringraziato il nuovo compagno di squadra: "Non ci conosciamo ancora, ma hai avuto un bellissimo gesto con me. GRAZIE. Ci vediamo presto".