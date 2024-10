Laziomania: Pedro è un simbolo, grazie ancora Mourinho! Tavares al top in Europa

La serie positiva; la pausa alle porte; l’aria di festa all’Olimpico; l’avversario alla portata; il gol subito dopo pochi minuti e lo svantaggio; il rigore del sorpasso fallo. Gli ingredienti del ‘delitto perfetto’ c’era proprio tutti.. Quella contro l’Empoli sembrava la più classica delle partite perse a sorpresa negli ultimi anni dai biancocelesti, messe apposta nel calendario per far inciampare i biancocelesti sul più bello e interrompere un buon momento dal punto di vista dei risultato e (di conseguenza) del morale. Questa volta no!. Una sorta di incantesimo spezzato e tabù interrotto e un segnale forte, fortissimo, che i capitolini lanciano non solo agli altri ma anche a se stessi e all’interno dell’ambiente biancoceleste., per quanto concerne questo avvio di stagione e quello che poteva essere uno dei primi crocevia dell’annata, perché rappresenta col punto di rottura col passato. A differenza di quanto fatto finora, Baroni punta sulla continuità in campionato e ha ancora una volta ragione lui., che va ancora una volta in svantaggio. Un dato che testimonia quanto l’approccio difensivo negativo sia qualcosa che va ben oltre la casualità. Un aspetto su cui il tecnico deve certamente lavorare durante la sosta. Ma d'altronde, non potrebbe essere già tutto sistemato dopo tre mesi di lavoro.A far parte di quel reparto c’è anche lui,. Dai suoi piedi nasce il pari di Zaccagni, con un colpo di testa sull’assist delizioso dell’ex Arsenal, e sempre da lui parte l’azione travolgente che porta al calcio di rigore conquistato da Dia e fallito da Castellanos. Nuno Tavares conferma ancora una volta di poter essere il, colui che quando si accende può davvero svoltare la gara dei biancocelesti.Valentin Castellanos ringrazia vivamente. Se è vero che non è dal particolare di un calcio di rigore che si giudica un giocatore, ma dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia, non sarà il penalty fallito a cambiare le impressioni sul Taty. Di certoil gol di Pedro più cambia le prospettive, rete arrivata proprio su imbeccata di Castellanos. L’ex Girona mostra con chiarezza di vivere un buon momento: corre, lotta, calcia in porta, serve assist. Di fronte a lui, però, trova un Vasquez che è in stato di grazia e gli dice no in occasione del rigore e non solo. Nel complesso, però, la prestazione di Castellanos è positiva, con l’argentino che continua a mostrare la sua importanza per questa squadra non solo dal punto di vista finalizzativo.Come dicevamo, però, Taty deve ringraziare. Romagnoli sottolinea che “se ha vinto quello che ha vinto, un motivo c’è”, Baroni consigli i suoi a osservarlo “anche quando si allaccia gli scarpini”. Di certo, lo spagnolo garantisce una dose di classe infinita e di leadership fondamentali in questo gruppo. Non a caso Baroni ha fatto di tutto per confermarlo, quando sembrava destinato a tornare in Spagna la scorsa estate. Nel giro di quattro giorni segna due gol dalla stessa zona di campo, ma con i due piedi, due reti importantissime per la Lazio.Un lavoro tutt’altro che semplice, ma che consente alla Lazio di trovare l'asso dalla manica nel momento di difficoltà, quando non sembrano più esserci risorse per arrivare alla vittoria. È proprio lì che la forza del gruppo e i campioni come, non certamente titolare ma molto più che una semplice alternativa, salgono in cattedra e consentono alla squadra di conquistare la vittoria.. No, non per le gare ravvicinate, i troppi impegni a fronte di una rosa non all'altezza, ma al contrario, dopo quattro vittorie consecutive, propri quando la squadra sembra essere arrivata ai giri giusti del motore e di saper gestire gli impegni ravvicinati. Con la speranza che queste due settimane possano servire a riposare e lavorare nel quartier generale di Formello, per ripresentare al nuovo tour de force con lo stesso entusiasmo e la stessa alchimia.