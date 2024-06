Leao "dribbla" le domande sul futuro al Milan: contro la Turchia va a caccia del riscatto

Dopo la sofferta vittoria in extremis all’esordio contro la Repubblica Ceca,sarà l’occasione non solo di mettere le mani in anticipo sugli ottavi di finale degli Europei, ma anche di provare a- un paio di accelerazione delle sue, un giallo per simulazione ed una sostituzione al 63° - e che è consapevole quanto Euro 2024 possa rappresentare per lui, in ogni senso, una vetrina.Il mercato c’entra, certo, ma soprattutto perIn mezzo ai giocatori più importanti a livello europeo, Leao ha l’opportunità di mostrare appieno quel potenziale che tutti negli ultimi anni gli hanno riconosciuto ma che, sino ad oggi, non è stato sfruttato al 100% e di porsi allo stesso livello dei migliori. “Mi sto divertendo, con grandi giocatori, un grande allenatore, e", ha dichiarato il classe ‘99 nella conferenza stampa della vigilia di cui è stato protagonista. Spera di esserlo pure in campo, anche se ancora non ci sono certezze circa la possibilità che il ct Martinez possa riproporlo dal primo minuto contro Calhanoglu e compagni.Mettersi in mostra per emergere a livello individuale e provare ad aiutare il Portogallo a sollevare la seconda coppa dopo l’edizione del 2016, ma anche per, ancora alla ricerca di un sostituto di Kylian Mbappé e nel quale opera un dirigente che ha già lavorato col calciatore del Milan in passato, il connazionale Luis Campos. Rumors che al momento non conducono a nulla di concreto, visto che Leao ha un contratto col club rossonero fino al 2028 e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro e ha più volte ribadito di trovarsi benissimo nella sua attuale squadra.- forse alla luce anche delle enigmatiche parole rilasciate dal compagno Theo Hernandez dal ritiro della Francia -Che si è sostituito al giocatore chiedendo di spostare il target sul calcio giocato e sugli Europei. Un atteggiamento ultraprotettivo nei confronti di uno degli elementi più importanti del Portogallo, ma che certamente non dissipa del tutto i dubbi sul futuro di Leao. Per la risposta non resta che attendere la prossima puntata.