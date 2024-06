Inter e Milan, incontro con WeBuild per la ristrutturazione di San Siro. Sala: "Progetto straordinario"

Per il club nerazzurro ha partecipato l’amministratore delegato Alessandro, mentre per il Milan erano presenti sia il CEO Giorgioche il presidente Paolo. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza,nel caso che i due club hanno ascoltato le argomentazioni del direttore generale di WeBuild, Massimo Ferrari, senza avanzare per il momento alcun tipo di valutazione o controproposta.Il progetto, che ha già raccolto i favori del sindaco di- che ha ovviamente preso parte ai lavori odierni - prevedeNelle intenzioni di WeBuild, come ha recentemente riferito Massimo Ferrari,In attesa di un possibile nuovo incontro tra le parti, dopo che Inter e Milan avranno fatto le loro osservazioni sul progetto di WeBuild, Calcio e Finanza rammenta quelle che sonocon una riduzione della capienza che di volta in volta non superi i 5.000-6.000 posti.Sull’esito del summit di questo pomeriggioattraverso un post dalla sua pagina Instagram: “Oggi pomeriggio WeBuild ha presentato a Milan e Inter e al Comune di Milano uno studio di fattibilità per una profonda ristrutturazione dello stadio di San Siro., nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni.Nelle prossime settimane le squadre incontreranno WeBuild per approfondire il progetto e all’esito di questi incontri sarà possibile avere una stima dell’investimento”.