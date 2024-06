Lecce: gli arrivi in casa giallorossa preludono agli addii?

Getty Images

Settimana di ufficialità in casa Lecce conche si aggiungono in rosa per colmare le lacune in porta come riserva di Falcone, e in difesa come primo cambio di Pongracic e Baschirotto, anche se nel corso del mercato estivo le cose possono cambiare.Il primo in ordine cronologico è stato, difensore classe ’97, proveniente dall’Estrela, compagine portoghese, con cui vanta già 27 presenze nella massima serie e anche un gol, oltre che con la maglia della nazionale, arrivando a 30, di cui 5 nell’ultima Coppa d’Africa tutte giocate da titolare. Il difensore angolano ha un’importante struttura fisica con 1,93 metri di altezza che si sposa con un ottimo senso della posizione che possono essere sfruttate in un campionato come quello italiano. La velocità non sarà la sua dota migliore ma può completarsi con Pongracic e Baschirotto per diventare il primo cambio o anche giocarsi la maglia di titolare dopo che, nella passata stagione, Touba non ha sempre convinto e si è avuta la sensazione di non poter contare su cambi importanti in quel ruolo. Discorso diverso qualora il giocatore diventi titolare, visti glisu cui già da gennaio circolavano voci su presunte avances. In tal senso, Corvino e Trinchera ripongono molta fiducia su Gaspar avendo sborsato, sbaragliando anche la concorrenza di Cagliari e Lazio, oltre che alcune squadre francesi già interessate a gennaio. Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà al club

Si è unito alla causa giallorossa anche, portiere tedesco classe 2000, proveniente dall’Austria Vienna ma cresciuto nel Bayern Monaco. In Austria ha avuto il suo exploit con 29 presenze da titolare nella scorsa stagione con il proprio club, oltre ad aver debuttato anche in Europa League. Un giocatore di questo calibro potrebbe far pensare ad un futuro inserimento da titolare, su cui è forte l’interesse di squadre di Serie A. Tuttavia, l’arrivo del tedesco può trovare anche riscontro nell’assenza di portieri esperti alle spalle dell’attuale titolare, dato che Fruchtl ha fatto le giovanili del Bayern Monaco sino ad essere riserva persino di Neuer, per poi diventare titolare all’Austria Vienna. Il portiere 24enne arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto un

Dunque, ancora acquisti a titolo definitivo per i giallorossi che colmano le lacune della rosa, oltre a permettere di coprire i tasselli di eventuali uscite dei giocatori maggiormente richiesti, quali appunto Falcone e Pongracic. I maggiori introiti poi potrebbero arrivare eventualmente dall’uscita di Dorgu su cui ci sono gli interessamenti delle big e, in quel caso, permetterebbe a Corvino di apportare ulteriori accorgimenti alla squadra per la stagione 2024/2025.