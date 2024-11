Lecce, Gotti: "Mi aspettavo di più, ma stiamo ancora cercando gli equilibri. Su Krstovic..."

Getty Images

L'allenatore del Lecceha analizzato in conferenza stampa la sconfitta rimediata in casa del- "Non siamo riusciti a portare il risultato fino in fondo. Inoltre. Grande merito a loro che sono molto bravi a riaggredire gli avversari, ma mi aspettavo che potessimo avere più occasioni per fargli male. La chiave per noi erano le ripartenze. Nel secondo tempo, tra l'altro, la partita si era incanalata in maniera diversa e confidavo potessimo mettere in difficoltà il Bologna anche in altro modo. Alla fine ci siamo abbassati troppe volte".

- ". Dorgu invece oggi è stato scelto in quella posizione per dare compattezza e solidità al centrocampo con un giocatore che ha compattezza e velocità per l'azione offensiva".- ", ma si porta dietro ancora qualche paura visto che ha avuto un problema alla colonna vertebrale e la fase del contrasto e del gioco aereo lo mette ancora involontariamente in difficoltà. Oggi non volevo rischiarlo prima perché avrei anche dovuto sostituire giocatori che stavano facendo bene, ma volevo appoggiarmi alla saggezza di due giocatori come Rebic e Sansone".

- "C'è un Lecce dello scorso anno e un Lecce del nuovo campionato.. Adesso siamo in questa fase di gioco e di campionato, ma non è detto che non proveremo altro da qui alla fine del nostro percorso".