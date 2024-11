Lecce-Juventus, Giampaolo: "Di possesso non si muore, voglio una squadra musicale e qualche nota è passata"

, reduce dalla vittoria all'esordio di lunedì a Venezia, ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia: "Loro a causa delle assenze non potranno fare rotazioni, maHanno la percentuale più alta di palloni giocati e il maggior numero di passaggi. Sanno quello che vogliono e ti possono anche sfinire con il palleggio, ecco perché noi dovremo fare qualcosa in più sul possesso palla,

"Noi stiamo portando avanti un certo tipo di lavoro, ce n'è ancora tanto da fare, un mattone alla volta. I risultati devono aiutarci in questo percorso, ma bisogna sempre puntare alla prestazione che 8 volte su 10 ti porta al risultato. Lo stadio può fare la differenza? Certo, siamo settimi in Italia come numero di abbonati e questo la dice lunga su quanta passione c'è attorno alla squadra.Spero di proporre un buon Lecce."Kaba o Helgason? Domani giochiamo in 16, conta poco chi parte dall'inizio e chi subentra. L'importante è la qualità.Krstovic è un giocatore generoso, Ante finora è stato perfetto, dando sempre tutto. Sansone? Sta bene. Abbiamo tanti altri esterni come Tete Morente, Dorgu, Oudin e Pierotti: 2 giocano e 3 no".