Lecce, Krstovic fa doppietta al Werder Brema: incrocio di mercato con Retegui

Bum bum. Nikola Krstovic realizza una doppietta nell'amichevole vinta 3-0 dal Lecce contro il Werder Brema in Austria. Il centravanti montenegrino classe 2000 sblocca il risultato alla mezzora su assist di Maleh e, sempre in area di rigore da vero bomber, raddoppia tre minuti più tardi sfruttando un passaggio di Listkowski. Poi lascia il posto a Pierotti all'intervallo e nella ripresa Rafia cala il tris nel finale.



Arrivato un anno fa dal Dunajska Streda per 3,9 milioni di euro, Krstovic ha segnato 7 gol in 36 presenze nella sua prima stagione in Italia. Partita a razzo con tre reti nelle prime tre partite di campionato giocate contro Fiorentina, Salernitana e Monza. Il quarto gol in Serie A arriva a inizio ottobre col Sassuolo, poi seguono quasi quattro mesi di digiuno. Interrotto a fine gennaio sul campo del Genoa, dove prima si fa parare un rigore da Martinez e poi mette dentro la palla del momentaneo vantaggio per il Lecce. Rimontato nella ripresa, quanto Mateo Retegui pareggia i conti e serve l'assist per il gol-vittoria di Ekuban.



Ora i destini di Krstovic e Retegui possono tornare a incrociarsi sul mercato. Infatti l'attaccante argentino naturalizzato italiano (ancora in vacanza dopo Euro 2024) ha attirato l'interesse di Bologna, Juventus e Roma. In caso di una sua cessione, il Genoa cercherebbe di rimpiazzarlo proprio con Krstovic. Ma dovrà fare i conti con il dirigente Pantaleo Corvino, che non accetterà di farlo partire a cuor leggero.