Lecce, occhi su Vogliacco del Genoa: la situazione

Paolo D'Angelo

41 minuti fa



La sessione invernale di calciomercato è alle porte e c'è aria di rinnovamento anche in casa Lecce, che dopo l'arrivo di Marco Giampaolo in panchina ha ritrovato un po' di serenità. L'allenatore dei salentini avrebbe espressamente richiesto un nuovo innesto in difesa, per cercare di consolidare ancora di più la retroguardia.



Ecco che allora, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno messo nel mirino Alessandro Vogliacco, centrale classe 1998 di proprietà del Genoa. Dall'inizio della stagione, il difensore ha preso parte a 12 gare di Serie A e grazie alle sue buone prestazioni è finito nel mirino del Lecce, che già a gennaio vuole provare a fare un tentativo.