L'ex Real Madrid Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia, poi scopre che non è il padre: l'annuncio della sua ex

Clamorosa disavventura per Vinicius Tobias, calciatore brasiliano passato nelle fila del Real Madrid e oggi allo Shakhtar Donetsk. Come riferisce TyC Sport, il calciatore classe 2004 ha vissuto una situazione molto particolare con la sua ex compagna Ingrid Lima. L’ex Internacional di Porto Alegre si è fatto tatuare il nome Maite prima di scoprire di non essere lui il padre della bambina.Solo pochi mesi fa, Vinicius Tobias e Ingrid Lima avevano annunciato insieme l’arrivo della bambina, con il calciatore che aveva deciso di tatuarsi il nome per celebrare il suo arrivo: “Maite ti amo”.I due avevano dichiarato pubblicamente: “Siamo pronti per questa nuova tappa, il test è stato positivo e presto arriverà il nostro piccolo miracolo”.Ma a sorpresa è stata la stessa Ingrid a fare un annuncio totalmente inaspettato: “Come tutti sanno, io e Vinicius non stiamo insieme da molto tempo e durante questi ‘tira e molla’ sono stata con altri. Abbiamo deciso di fare il test del DNA ed è risultato che Vinicius non è il patre di Maite”.Poi l’appello: “Vi chiedo di smetterla di attaccarlo, su mia richiesta non ha assistito al parto e non ha pubblicato nulla su Maite fino al test. Ci Siamo già seduti e abbiamo parlato amichevolmente, gli auguro il meglio”.