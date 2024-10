Ligue 1: il PSG fa la voce grossa e batte il Marsiglia di De Zerbi con un sonoro 0-3

AFP via Getty Images

. Al Velodrome va in scena Le Classique, match che chiude la nona giornata del campionato francese. I parigini guidati da Luis Enrique partono subito a mille e si portano in vantaggio grazie alla rete dial settimo minuto del primo tempo. La svolta della gara, però, arriva al 20esimo, quando il centrocampista del Marsiglia Amine Harit si fa espellere per fallo su Marquinhos.Passano pochi minuti e arriva il raddoppio per via del clamoroso, il quale si avventa su un cross innocuo in maniera goffa e infila la palla nella sua porta. Al 40esimo, poi,per il PSG prima dell’intervallo. Nel secondo tempo il PSG ci prova con grande insistenza, ma il risultato non cambia. I ragazzi di Luis Enrique si portano così a quota 23 punti e sfruttano il passo falso del Monaco per allungare a +3 sul secondo posto e a +6 sul terzo, occupato proprio dal Marsiglia.