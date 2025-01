L'Inter si gode Pio Esposito: il punto sul futuro e la strategia di Marotta

Prosegue il momento d’oro dicon la maglia dello. Grazie alla doppietta messa a segno contro la Carrarese, l’attaccante di proprietà dell’e in prestito nel club ligure ha conquistato la vetta della classifica dei. Undici gol e un assist. Recita così lo score del bomber classe 2005, dopo 22 giornate di campionato.– Ricordiamo che il giovane talento originario di Castellamare di Stabia è di proprietà dell’, che in estate lo ha mandato. La crescita del giocatore è sotto gli occhi di tutti e i nerazzurri stanno monitorando la situazione per cercare di valorizzare al meglio l’attaccante. Come riportato negli scorsi giorni dal Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione, starebbe rimbalzando l’idea di(che prenderà il via il 14 giugno). Questo, anche a fronte della probabile partenza die del, entrambi in scadenza di contratto.

– Nonostante la posizione dell’Inter sia chiara, il momento di forma di Esposito è tale da aver attirato l’interesse di alcuni club europei, in particolare di. Le voci di mercato parlano, infatti, di, che starebbero seguendo l’attaccante, che continua a incantare in Serie B.- A dicembre, poi, Esposito aveva parlato così del suo futuro. "Mercato? Ho letto, anche i miei amici mi mandano degli articoli. Ma, con lo Spezia stiamo facendo un campionato difficile. In questo momento non posso deconcentrarmi, voglio portare lo Spezia in Serie A".