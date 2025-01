Lo Shabab Al-Ahli non si ferma più: 18 gare senza sconfitte, un trofeo in bacheca e altri tre titoli nel mirino

Losta vivendo un momento molto positivo. Conin panchina, la squadra emiratina è in serie positiva da 18 partite, con 14 vittorie e la vittoria della Supercoppa degli Emirati Arabi Uniti.Nonostante il forte legame con il campionato italiano, che rimane “casa” per Paulo Sousa, e le recenti voci che lo volevano sulla panchina della Roma dopo l’addio di De Rossi, il tecnico portoghese ha scelto di accettare la sfida dello Shabab Al-Ahli, una società che ha offerto al portoghese condizioni ideali per competere ad alti livelli con un progetto vincente a lungo termine.Con un’incredibile striscia di, la squadra emiratina è diventata la seconda squadra al mondo, tra i, con la più lunga imbattibilità in corso. Soltanto il Club Brugge, in Belgio, ha fatto meglio, con 20 partite senza sconfitte.Attualmente, lo Shabab Al-Ahli si trova in uno stato di forma eccezionale.. In campionato, è, con un impressionante bottino di 10 vittorie su 12 gare. Grazie a questa striscia positiva, la squadra si trova a un passo dalla vetta della classifica: vincendo la partita che hanno in meno rispetto allo Sharjah, lo Shabab potrebbe balzare al primo posto.Ma non è tutto. Lo Shabab Al-Ahli è in corsa su più fronti. Attualmente, è semifinalista nella, la Coppa negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, la squadra ha raggiunto gli ottavi di finale della2, competizione che rappresenta il sogno di gloria continentale per i club asiatici.Il successo dello Shabab Al-Ahli non è casuale. Paulo Sousa ha saputo plasmare una squadra solida, capace di esprimere un calcio efficace e vincente. La mentalità dell’allenatore portoghese, unita al talento e alla determinazione dei suoi giocatori, ha portato a risultati che stanno attirando l’attenzione non solo in Asia, ma anche a livello internazionale. Con la possibilità di scalare la vetta del campionato, due semifinali da giocare e la corsa ancora aperta in Champions, il futuro dello Shabab Al-Ahli sembra radioso. Paulo Sousa si conferma uno dei tecnici più preparati e ambiziosi, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi in una carriera già ricca di esperienze e traguardi.