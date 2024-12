Getty Images

Lotta salvezza: continua la crisi di Verona e Monza, per i bookie ora rischia anche il Como

33 minuti fa



L'1-4 del Bentegodi contro l'Empoli è il secondo scontro salvezza consecutivo perso dal Verona, dopo l'1-0 di Cagliari. Per gli uomini di Paolo Zanetti – la cui panchina potrebbe avere le ore contate – è la quarta sconfitta di fila. La crisi prosegue anche nella lavagna retrocessione dei bookmaker, dove gli scaligeri – ora terzultimi in classifica – scendono ancora, in una settimana, da 2 a 1,55.



Per i toscani invece è un ritorno ad alta quota da 6 a 15. Sotto a tutti si conferma il Venezia, stabile a 1,25 dopo il 2-2 interno contro il Como. Proprio i ragazzi di Cesc Fabregas confermano la tendenza negativa delle ultime giornate e passano da 5 a 3,50, ora appaiati al Cagliari. Perde terreno anche il Monza, da 2,25 a 2,10 dopo il ko – il terzo nelle ultime cinque partite – contro l'Udinese e il penultimo posto. Poco sopra, a 2,25, il Lecce che limita i danni della sconfitta contro la Roma, la prima della gestione di Marco Giampaolo. Respira il Genoa, salito a 3 con il pareggio contro il Torino. Ancora sonni tranquilli per il Parma, a 6 nonostante il 3-1 subito dall'Inter a San Siro