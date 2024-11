Getty Images

Lotta salvezza, per i bookie regna l'equilibrio: l'Empoli vince e si defila, effetto "Balotelli" sulle quote del Genoa

8 minuti fa



Sette squadre in due punti dopo undici giornate. E' una lotta salvezza equilibratissima, ricca di colpi di scena e mutamenti di gerarchie quella che sta offrendo la Serie A. Al momento, secondo gli esperti, l'unica "al sicuro" è l'Empoli, proposta in Serie B tra 5,50 e 7,50 dopo l'1-0 ai danni del Como. L'indiziata principale a retrocedere, invece, è il Venezia, in lavagna a 1,65, nonostante la vittoria sull'Udinese e l'ottima prestazione a San Siro contro l'Inter. Seguono a 2,25 Lecce e Monza, che continuano ad arrancare e condividono con il Venezia l'ultimo posto in classifica ad otto punti. Poco più alta la quota di Genoa e Cagliari, offerti in Serie B a 2,50. Tuttavia, se i sardi hanno centrato con la Lazio il terzo ko di fila, il Grifone è tornato alla vittoria sul campo del Parma grazie all'acuto di Pinamonti. L'effetto "Balotelli" potrebbe dare i suoi frutti e la quota già è iniziata a salire leggermente dal 2,20 della scorsa settimana. Il Parma e Como, dopo un buon inizio, hanno rallentato la corsa e ora sono appaiati con Genoa e Cagliari a nove punti: la retrocessione di Pecchia paga 3,50, alla pari dell'Hellas Verona, mentre si sale a 5 per Fabregas.