Luis Enrique a Mbappé: "So che sei Dio in attacco, ma per essere leader devi difendere come un figlio di p..."

Una docuserie dedicata aha rivelato un momento molto interessante e significativo risalente alla scorsa stagione: alla vigilia didi Champions League, il tecnico ex Roma ha intrattenuto una conversazione a tu per tu con Kylian"Ho letto che ti piaceva Michael Jordan. Michael Jordan prendeva tutti i suoi compagni per le palle e iniziava a difendere come un figlio di puttana… Devi dare l'esempio! Prima come persona e poi come giocatore, andare a pressare., perché tu pensi di dover fare gol per noi. Certo, perché sei un fenomeno, un top player a livello mondiale, senza dubbio, ma a me non importa. Un vero leader è quello, quando non puoi aiutarci con i gol ci aiuti in tutto nella fase difensiva. Questo è quello che voglio che tu faccia come leader qui nei due mesi che ti restano.".

Quella partita il Psg poi l'ha vinta per 1-4, anche grazie all'espulsione di Araujo nel primo tempo. Ora Mbappé è tra i Galacticos del Real Madrid, ma chissà se dimenticherà mai queste parole di Luis Enrique.