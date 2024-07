Lutto nel calcio in Egitto, morto Ahmed Refaat: l'ex calciatore del Modern e della nazionale aveva 31 anni

البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبهpic.twitter.com/lkUBwtplcd — Mohamed Salah (@MoSalah) July 6, 2024

Una terribile notizia ha colto di sorpreso il calcio in Egitto e non solo., giocatore dele della, è morto questa mattina all’età di 31 anni. Ad annunciarlo è stato direttamente il club in cui militava il calciatore attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club.Anche Mohamed Salah, leggenda del Liverpool e del calcio egiziano, ha voluto ricordare attraverso i profili social Ahmed Refaat.

Ahmed Refaat aveva già avuto problemi al cuore: lo scorso marzo il calciatore dell’Egitto ha avuto un arresto cardiaco in campo durante il match contro l'Al-Ittihad di Alessandria ed è rimasto in coma per 9 giorni. Successivamente, Refaat aveva seguito un lento percorso di recupero che lo ha obbligato a lasciare il calcio, annunciato lo scorso 23 giugno.“Con grande dolore e tristezza, Modern Sport Club annuncia la morte di Ahmed Refaat, giocatore della prima squadra e della nazionale egiziana. A seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni di salute, il ragazzo è stato trasferito in ospedale. Il club porge le sue sincere condoglianze alla famiglia del giocatore e ai tifosi egiziani”.

Simbolo del Modern Sport Future FC, Ahmed Refaat ha vestito in carriera per 7 volte la maglia dell’Egitto, realizzando due reti con la proprio nazionale.