Gabriel Omar, grande ex centravanti di Fiorentina e Roma,Zilli, che se n'è andata all'età di 75 anni in un ospedale privato di Buenos Aires.“Il sostegno incrollabile è stato una fonte di speranza per me e per tutta la famiglia. L’impegno nel prestare attenzione immediata in caso di emergenza o di una brutta giornata non è passato inosservato e siamo davvero orgogliosi di tutto quello che fanno. La mia più profonda gratitudine a tutti i medici, infermieri, inservienti e collaboratori in generale per la loro presenza, professionalità e dedizione in questi momenti difficili”, ha scritto il Re Leone.

"Scusami, nonna, ho passato questi anni cercando di renderti orgogliosa come papà ha fatto con te", il messaggio di Shamel, il figlio di Bati. "Ma nella ricerca di quel sogno, mi sono reso conto che avevo perso l'opportunità di essere un nipote migliore, di accompagnarti di più, di vivere momenti con te. Ovunque sia, avrai sempre un nipote che ti ama con tutto il cuore e a cui mancherai sempre".La salma di Gloria Zilli è stata trasferita a Reconquista, Santa Fe, dove si è tenuta la veglia funebre.