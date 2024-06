Mainoo vede le cose prima degli altri: ha salvato la stagione del Manchester United, l'Inghilterra ci punta forte

Redazione Calciomercato

Immaginatevi debuttare in prima squadra a gennaio e poi essere una seria opzione per il centrocampo dell'Inghilterra agli Europei a giugno. E' la storia dell'ascesa inarrestabile di, centrocampistache ha sconvolto le gerarchie al Manchester United ed è stato chiamato dal ct Gareth Southgate per la spedizione in Germania.Mainoo era già pronto a impattare sul mondo United a inizio stagione, dato che aveva fatto un'ottima impressione a Ten Hag nel ritiro.contro l'Everton: una prova da stropicciarsi gli occhi per il ragazzo anglo-ghanese di Stockport, che da lì in poidopo la prima tra i grandi. Giusto il tempo di ambientarsi, di segnare 3 reti in Premier League (una decisiva al Liverpool al 97'), che è già il momento di esordire in Nazionale, a marzo nelle amichevoli contro Brasile e Belgio.ha affermato l'ex United e opinionista Gary Neville.

E infatti proprio Guardiola ha pianto per un gol di Mainoo., Mainoo stavolta gioca proprio al fianco di Amrabat ed è più libero di portarsi in avanti: ne risulta. 0-2, apoteosi Red Devils, stagione fallimentare e senza Europa che di colpo vede un trofeo e la partecipazione all'Europa League. Ora la sfida più grande: riportare il calcio (cioè uno tra Mondiali ed Europei) a casa dopo 58 anni.

Per chiamare lui, Southgate ha lasciato a casa una colonna degli ultimi anni come Jordan Henderson; fatte salve le zolle intoccabili di Judee Declan, c'è un altro spazio che verrà disputato tra Mainoo, Trentdel Liverpool (listato centrocampista nelle convocazioni) e Conordel Chelsea. Dall'inizio o meno, la stella di Kobbie Mainoo brillerà in Germania, ne siamo convinti.