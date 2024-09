Maldini: "A casa non mi annoio. Nessuna domanda sul Milan? Giustamente!"

Getty Images

va oltre il: "".Lo storico capitano ed ex direttore tecnico del Diavolo è tornato a Parlare da Coverciano, intercettato dai media presenti in occasione del Premio Nereo Rocco: dalla Nazionale al suo momento personale fino al suo pensiero su due giocatori che il Milan ha salutato in estate,, suo figlio.- "A volte ci vuole pazienza, a volte equilibrio. Due mancate qualificazioni ai Mondiali sono state impattanti anche sull'idea del valore del nostro calcio. L'Italia sarà comunque sempre protagonista e il successo sulla Francia avrà fatto molto bene all'ambiente".

- "Se mi piace? Mi piace, senza dubbio. E' un campionato non troppo considerato, ma a livello tecnico, tattico e di conoscenza è nella top-3".- "E' la solita. L'Inter è la squadra più attrezzata, poi ci sono stati tanti cambiamenti nelle varie avversarie che hanno bisogno di un pochino di tempo per mettere un po' insieme la squadra".- "Ha trovato poco spazio nel Milan il primo anno, l'anno scorso di più: credo potrà dar tanto alla Fiorentina, ha grandi geometrie ed è un ragazzo di alto livello".

- "No. Alla fine la mia carriera è stata lunga e impegnativa, anche quella da dirigente. Questi periodi di riposo sono anche salutari".- "Giustamente".- "Lo conosco bene, ho sempre avuto pochi dubbi. Ci sono giocatori che sono precoci e altri che sono tardivi, lui probabilmente appartiene a quest'ultima categoria. Ha senza dubbio una qualità che non è comune nel calciare, nel vedere il gioco e fisicamente è cresciuto. C'è chi esplode a 16 anni, chi un po' più tardi, adesso è il momento di far vedere quello che vale e penso lo stia

- "Il Milan è arrivato secondo quindi è un'altra candidata, la Juventus senza dubbio, il Napoli, la Roma ha fatto un ottimo mercato. Sono sempre quelle le squadre che combatteranno per la vittoria finale".