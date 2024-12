Malore Bove, prima notte in ospedale trascorsa bene: è sveglio lucido, e non più intubato

All'ospedale Careggi di Firenze si tira un piccolo sospiro di sollievo. Ricoverato in terapia intensiva dopo il malore subìto domenica 1° dicembre durante la partita tra Fiorentina e Inter, nella mattinata di lunedìnelle prossime 24 ore verranno effettuati nuovi esami per capire le cause del malore. In serata, invece, è atteso un nuovo bollettino per capire le condizioni di Edoardo.- Momenti di terrore al 17' del primo tempo: con il gioco fermo per un gol annullato a Lautaro,; intorno a lui panico generale tra compagni e avversari, che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Dopo i primi soccorsi il giocatore è stato portato all'ospedale Careggi di Firenze dove è monitorato costantemente.

- La partita era stata inizialmente sospesa, ma successivamente la Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio della gara a data da destinarsi. Quando si recupera? Considerando il calendario fitto di Fiorentina e Inter per i tanti impegni tra campionato, coppe europee e la Supercoppa italiana che si giocherà a gennaio,. Da regolamento si ripartirà dal 17' minuto, e sarà possibile schierare in campo anche giocatori che ieri erano indisponibili.