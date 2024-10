Manchester City-Sparta Praga, dormazioni e dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Torna lacon la terza giornata della fase campionato e all'Etihad Stadium va in scena uno scontro tra squadre a pari punti:Una vittoria e un pareggio per entrambe le formazioni, a quota 4 punti dopo due turni. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver pareggiato contro l'Inter in casa, ha vinto sul campo dello Slovan Bratislava e cerca il primo successo interno in questa edizione di Champions. I cechi di Lars Friis, invece, hanno travolto il Salisburgo per poi pareggiare sul campo dello Stoccarda.

: Manchester City-Sparta Praga: martedì 22 ottobre 2024: 21.00: Sky Sport 253: Sky Go, NOW: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.. Guardiola.: Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin.. Friis.- La sfida fra Manchester City e Sparta Praga sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport 253.

- Manchester City-Sparta Praga sarà visibile anche in streaming. Per gli abbonati Sky c'è l'opzione Sky Go su dispositivi mobile (smartphone o tablet), in alternativa c'è NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky, sottoscrivendo un abbonamento.