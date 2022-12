Sofiane Amrabat, stella del Marocco ai Mondiali, è in dubbio per la sfida con la Spagna. Secondo Voetbal International, il giocatore si è sottoposto ad un controllo alla schiena, che però avrebbe confermato la possibilità di scendere in campo. Il match sarà un traguardo storico per la nazionale marocchina, che non vuole fare a meno del suo metronomo a centrocampo. Amrabat stringerà i denti per esserci nella sfida alla Spagna.